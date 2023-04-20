وقائي وتأمين طبي ... ننشر استعدادات وزارة الصحة لـ عيد الفطر المبارك

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان استعدادات وزارة الصحة لعيد الفطر المبارك.



وقال عبدالغفار إن الاستعدادات تشمل تأمين وقائي متعلق بالاستعدادات الوقائية سواء على مستوى الأغذية ومقدمي الطعام وعلى مستوى نواقل الأمراض سواء من الحشرات أو ط القوارض وحملات الوزارة في أماكن التجمعات لمنع انتشار الحشرات، على مستوى المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.



وأضاف متحدث الصحة أن هناك شق ثاني يشمل تأمين طبي على مستوى الطرق حيث قامت وزارة الصحة بتوفير سيارات الإسعاف من خارج القاهرة لداخل القاهرة والعكس حيث

تم استعداد أكثر من 3339 سيارة إسعاف يعاد انتشارهما حسب اتجاهات كثافة الحركة لقضاء عيد آمن.



وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث أن فيروس كورونا مازال متواجدا ويجب الحرص على التهوية الجيدة وارتداء الكمامة والحصول على اللقاح

الحرص في تناول الأسماك المملحة والحلويات خلال فترة العيد واتباع نظام غذائي متوازن.

الصحة تنصح المواطنين



كما شددت الوزارة على ضرورة شراء الأسماك المملحة من المحال المعروفة والمصرح لها .