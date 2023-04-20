ما هو الرمد الربيعي وما هي أعراضه ؟ .. الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات الهامة عن الرمد الربيعي وأعراضه ومراحل خطورته.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الرمد الربيعي هو نوع من أنواع الحساسية المزمنة يصيب الطفل عند سن سنتين وينتهي عند سـن البلـوغ وتبدأ الشكـوى مع بدايـة فصل الربيـع ودخـول الصيـف

يحدث نتيجة وجود الأتربة في الجو أو حبوب اللقاح.



أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال



- حرقان

- دموع

- إحمرار

- هرش في العينين



قالت وزارة الصحة أنه في حال ملاحظة هذه الأعراض على الطفل يجب التوجه فورًا إلى طبيب العيون لإعطاء الطفل العلاج اللازم.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان لن إفرازات من العين (تكون الإفرازات مطاطية).