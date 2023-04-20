خلال 72 ساعة .. خالد الغندور يكشف عن مساعد جديد لمدرب الزمالك

أعلن خالد الغندور، الإعلامي الرياضي، عن تفاصيل جديدة في الجهاز المعاون لنادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "مساعد كولومبي لكارلوس مدرب الزمالك يصل خلال ٧٢ ساعة“.

ومنح الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد"زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، بعدما تعرض "زيزو" لإصابة بالتواء في أنكل القدم، ومصطفى شلبي لإصابة بشد في العضلة الضامة.