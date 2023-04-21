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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك السابق تسحر العيون بجمالها وأناقتها

زوجة حمدى النقاز
زوجة حمدى النقاز

تحرص ميرڤا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالى، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

 

تألقت "ميرفا النقاز" بإطلالة ملفته، جمعت بين الأناقة والأنوثة، مرتدية توب رمادى عاري الكتفين، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها واعتمدت الماكياج الناعم الذي أبرز جمال ملامحها.

 
استقر مسئولو النادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.


ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٠_٢٠١٩١٣
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٠_٢٠١٩١٣
زوجة حمدى النقاز ميرفا النقاز النادي الاسماعيلي لاعب الزمالك السابق كرة القدم

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