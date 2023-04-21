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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة العيد في مسجد وساحة سيدي إبراهيم الدسوقي.. شاهد

ساحه مسجد سيدي إبراهيم
ساحه مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

أدى الآلاف من أهالي دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وساحة المسجد الإبراهيمي، وسط أجواء من البهجة والسرور.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وفضيلة الشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف قبلي بدسوق ونوابه والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية.


وأم المصلين فضيلة الشيخ حاتم البري، إمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي والذي ألقى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك على المصلين تحت عنوان «العيد فرحة»، موضحاً أن يوم العيد يوم شريف شرفه الله وفضله وجعله عيداً سعيداً لأهل طاعته.


وتابع: لقد شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل الصيام بالفرح والسرور قال رسول اللهﷺ: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، مشيراً إلى العيد وصلة الأرحام وأهمية الإحسان إلى ذوي القربى.

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الجمعة محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ عيد الفطر يوم الجمعة

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