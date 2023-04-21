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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالزي المغربي.. شباب بني سويف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

صدى البلد

حرصت مجموعة من شباب بني سويف علي ارتداء الزي المغربي  أثناء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف 
وقال محمد أشرف طالب بكلية الطب البيطري ببني سويف اننا تعودنا ان نذهب في جميع صلاتنا بهذا الزي المتميز.


وقال أدهم أيمن طالب بكلية الحاسبات والمعلومات دائما ما أحضر أنا وأخي إياد أيمن  بالصف الأول الثانوي وابن عمي الدكتور محمد أشرف بهذا الزي الذي نرتاح فيه نفسيا، كما أنه متميز ومريح جسمانيا شكلا وموضوعا فهو فضفاض  كما يوجد به غطاء للراس يقينا من حرارة الشمس. 

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كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد أدي  شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف العاصمة ،وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذيين وجموع المواطنين

وفي خطبة العيد  التي تضمنت عنصرين أساسيين " فرحة العيد وأعمال يوم العيد وآدابه "أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن العيد  يوم الفرحة والجائزة الكبرى لكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان الفضيل ، موضحا أن الفرحة باللعب والمرح في يوم العيد أمر مشروع في حدود المباح ، وأن ما فعلناه من طاعات وعبادات وقربات قد سطرت وسجلت في صحائف أعمالنا وأهلتنا للفرح وحب لقاء الله تعالي ، مبينا أن حسنات جميع العبادات تكون كفارة ويقتص من حسناتها مظالم العباد إلا حسنات الصوم فهى خاصة لله ، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف " كل عمل اين آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" صدق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام
 

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بني سويف مبارك الصلاة الدكتور عاصم سلامة الطب البيطري محافظ بني سويف مدينة بني سويف المواطنين

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