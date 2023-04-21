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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب الجمهوري يوزع الهدايا على الأطفال أمام ساحات صلاة العيد بالفيوم

شباب الشعب الجمهورى
شباب الشعب الجمهورى اثناء توزيع الهدايا على الاطفال

وسط أجواء من الفرحة والبهجة نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم برئاسة مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة فعالية لمشاركة الأهالي بفرحة عيد الفطر المبارك، والتي انطلقت عقب نهاية صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد ناصر الكبير، ومسجد أبو داوود، ومسجد ولي الصالحين بحي المسلة .

وارتفعت لافتات تهنئة الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة والمساجد بمختلف مراكز المحافظة.

وشكل الحزب مجموعات من شباب الحزب تحت إشراف يسرى الجندى مساعد امين الشباب وقاموا بتوزيع الهدايا والبالونات الملونة على الأطفال عقب خروجهم من الصلاة لرسم الابتسامة على وجوههم .

وقامت هيئة مكاتب مراكز المحافظة بمشاركة جموع المصلين والاحتفال بالعيد المبارك مع توزيع الهدايا والبلالين والحلويات، وتجول شباب الحزب في عدد من الشوارع والميادين بالمحافظة لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوي على هدايا ولعب الأطفال مقدمة من الحزب.

 

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير

 

 

 

للتأكد من توافر وجودة المعروض.. محافظ الفيوم يتفقد معارض بيع السلع والمستلزمات الغذائية

 

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