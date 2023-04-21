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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبرز لقطات فرحة عيد الفطر المبارك بين أهالي محافظة أسوان.. صور

فرحة عيد الفطر بأسوان
فرحة عيد الفطر بأسوان

واصلت عدسة "صدى البلد "، رصد أبرز اللقطات لأهالي ومواطني أسوان لاحتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، والتي نعرضها في 7 صور، وتتجسد في التقاط الأطفال للصور مع بعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس لألعاب مختلفة ، بجانب توزيع الهدايا والألعاب الترفيهية للأطفال.

 

وشهد 2069 مسجدا و142 ساحة توافد مواطني وأهالي أسوان في مختلف القرى والمدن والمراكز لأداء صلاة عيد الفطر المبارك حيث انتشروا فى الشوارع والميادين وسط بهجة وسعادة على وجوه الأطفال والكبار، وانتشار للبالونات وألعاب الأطفال.

محافظ أسوان يوزع العيدية والهدايا على الأطفال

شاهد في 11 صورة نرصد فرحة أهالى ومواطنى أسوان بعيد الفطر المبارك

عيد الفطر

فرحة عيد الفطر بأسوان 

وأدى أهالي مدينة أسوان، صلاة العيد في المساجد والساحات الكبرى الشهيرة منها المسجد الجامع ومسجد الطابية وساحة الصالحين وغيرهم، ثم انتشر الأهالي بين الشوارع والميادين والحدائق العامة للتنزه بالعيد وقضاء وقت ممتع ، فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حي العقاد. 

 

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية الشيخ صبري يس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد وجميع مديري المديريات، لمتابعة كل ما يتصل بصلاة العيد وصلاة الجمعة.

 

وشددت الوزارة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة ذلك على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة العيد وصلاة الجمعة، وعدم مغادرة أي منهم لمديريته أو إدارته قبل إتمام أداء الشعريتين ورفع تقرير مكتوب بذلك لرئيس القطاع الديني.

 

وكان قد أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حي العقاد ضمن 2069 مسجد و 18 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع مدن ومراكز المحافظة حيث رافق المحافظ أثناء أداؤه لصلاة العيد اللواء مجدى سالم مدير الأمن، وأيضاً ، والشيخ محمد صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية ، و الشيخ حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

مواطنو أسوان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى 2069 مسجدا و142 ساحة

مصرع مُزارع خمسيني أسفل عجلات قطار "القاهرة- أسوان" في سوهاج

ألعاب ترفيهية

فرحة عيد الفطر بأسوان 

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالي أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصري بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً بأنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة. 

 

وأضاف أشرف عطية أنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لانتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفوري مع أي شكاوى للمواطنين.

فرحة عيد الفطر بأسوان 
فرحة عيد الفطر بأسوان 
فرحة عيد الفطر بأسوان 
فرحة عيد الفطر بأسوان 
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