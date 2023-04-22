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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الترمس المسلوق  للجسم.

 

فوائد الترمس المسلوق  للجسم:

يخفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم،
ويقوي عضلة القلب ويحميه من السكتة القلبية وانسداد الشرايين، وينشط الأوعية الدموية، ويقوي الأعصاب،

ويقلل مستوى السكر في الدم، ويعزز جهاز المناعة ويقويه، ويدرّ البول، ويفتح الشهية، ويقلل آلام مرض عرق النسا، ويعالج كلاً من الإمساك، والأكزيما والصدفية الجلدي، والأعصاب المرتخية. للبشرة: يقشرها، ويجعلها نضرةً ولامعة، ويخفي التجاعيد، ويشدّها وينظفها، ويعطيها الحيوية، ويبيضها ويرطبها، ويزيل البقع الداكنة والكلف والنمش، وينقيها من الشوائب، ويعالح الحبوب والبثور.

للشعر: يزيد طوله، ويعالج تساقطه ويجعله كثيفاً، ويجعل الشعر الأجعد مالساً.

لتخفيف الوزن:يحافظ على وزن الجسم مثالياً، ويعطي الإحساس بالشبع لذلك ينصح بتناوله قبل الوجبات الغذائية، ويحرق الدهون المتراكمة في الجسم

. للجهاز الهضمي: يقضي على الديدان المعوية، ويحسن عملية الهضم، ويعالج قروح المعدة، ويقي من سرطان الأمعاء الغليظة، وتخلّص من الغازات.

أضرار الترمس إنّ تناول الترمس بكمياتٍ كبيرةٍ جداً يسبب كلاً من: الغثيان، وإصابة الجسم بالتسمم، وعسر الهضم.، والزيادة في إفراز اللعاب، واضطراباتٍ في الرؤية، وفي حالة تناوله نيئاً يسبب كلاً من: سرعة خفقان القلب، والتعب العام، وألم المعدة، وجفاف الفم، وارتفاع ضغط الدم.

وصفات من الترمس لتطويل الشعر: ننقع في كوبين من الماء المغلي ثلاث ملاعق كبيرة من الترمس المطحون، ثمّ نصفي الماء جيداً من الترمس حتّى لا يلتصق بالشعر، وبعدها نغسل الشعر بماء الترمس ونتركه طوال الليل على الشعر، وفي الصباح نغسل الشعر جيداً، ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

لتنظيف البشرة:
نخلط ملعقتين كبيرتين من الترمس المطحون في وعاءٍ مع ملعقةٍ كبيرةٍ من العسل، وملعقةٍ كبيرة من اللبن الزبادي، وملعقة صغيرة من ماء الورد جيداً، ثمّ ندهن المزيج على الوجه ونتركه مدّة خمس عشرة دقيقة، وبعدها نغسله بالماء البارد. 

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم حرق الدهون التغذية العلاجية تطويل الشعر

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