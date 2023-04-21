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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر 30| قتل بهيرة لـ شريف منصور.. والأجهر وأشقائه يذهبون لقبر والدتهم

صدى البلد

عرضت مساء اليوم الحلقة 30 من مسلسل الأجهر والتى شهدت عدد من الأحداث الهامة والمثيرة.

شهدت الحلقة الأخيرة من الأجهر تعرض شريف منصور لأزمة صحية شديدة بعدما يخبره يوسف انه لن يترك حقه، لأنه كان السبب في قتل أمه وهي على سجادة الصلاة.

يخبر يوسف بهيرة بانه يوسف شريف منصور ابن رقية وأنه حصل على كل ثروة والده، ويقول لها أنه اختار لها العذاب في عمرها القادم، مثلما واجه العذاب على مدار 20 سنة.

تقوم بهيرة بقتل شريف منصور رميا بالرصاص، ويجتمع يوسف بأشقائه جميلة وهاشم وعماد وهايدي وباهي ويحكي لهم كل القصة التي عاشها.

يذهب يوسف وعماد وجميلة وهاشم إلى قبر والدتهم ويخبرها أنه قد جلب حقها.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدريه طلبه، محمد جمعة، محمد التاجي، نهله سلامة، ياسر الزنكلوني، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدي هيكل، حسني شتا، محمد خميس، أحمد حبشي، قصي الأمين، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، يرأسهم كلا من: وفاء عامر، وأشرف عبد الغفور، وخالد زكي، وباسم مغنية، ورابي عمرو سعد، وآخرين، وهو من إخراج ياسر سامي.

ناهد السباعي أحمد مجدى عمرو سعد وفاء عامر سارة سلامة عمرو عبد الجليل عارفة عبد الرسول مسلسل الأجهر

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