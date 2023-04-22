الصحة تنشر تعليمات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من التعليمات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل ، وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك مجموعة من التعليمات التي يجب إتخاذها لحماية الأطفال من الحروق