الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة الإسباني أنهى اتفاقه مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

كان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن مؤخرا رحيل فيرمينو عقب نهاية الموسم الجاري، بعد استقرار اللاعب على عدم تجديد عقده مع الريدز.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن روبرتو فيرمينو وافق على الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صففة انتقال حر.

وشارك فيرمينو مع ليفربول في 33 لقاء هذا الموسم، سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم البرازيلي 22 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

انهيار مثلث الرعب

ولُقب الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني بمثلث الرعب في ليفربول خلال الفترة من 2017-2018 حتى 2021-2022، لكن ساديو ماني رحل إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، وبات الضلع الثاني على أعتاب الرحيل.