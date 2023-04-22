عاجل.. موسكو تطرد 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا

ذكرت عدد من وسائل الإعلام الروسية، أن الخارجية الروسية قررت طرد أكثر من 20 دبلوماسي روسي، وذلك ردا على ما قامت به برلين من طرد دبلوماسيين روس.

ويأتي هذا القرار، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية ، اليوم السبت، وأعلنت فيه أن روسيا سترد بالمثل على طرد جميع دبلوماسييها من برلين.

وقالت الوزارة في بيان أن السلطات الألمانية اتخذت قرارا بشأن طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، وتدين بشدة تصرفات برلين التي تواصل بتحدٍ تدمير مجموعة العلاقات الروسية الألمانية بأكملها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين ، اللتين كانتا في السابق أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي ، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022 ، ورد الغرب بفرض عقوبات.

وقالت الوزارة "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين ، قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا ، وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".

وأضافت أن السفير الألماني في موسكو أخطر بهذه الخطوات في الخامس من أبريل.