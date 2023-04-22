عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. موسكو تطرد 20 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية "صورة أرشيفية"

ذكرت عدد من وسائل الإعلام الروسية، أن الخارجية الروسية قررت طرد أكثر من 20 دبلوماسي روسي، وذلك ردا على ما قامت به برلين من طرد دبلوماسيين روس.

 

ويأتي هذا القرار، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية ، اليوم السبت، وأعلنت فيه أن روسيا سترد بالمثل على طرد جميع دبلوماسييها من برلين.

 

وقالت الوزارة في بيان أن السلطات الألمانية اتخذت قرارا بشأن طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، وتدين بشدة تصرفات برلين التي تواصل بتحدٍ تدمير مجموعة العلاقات الروسية الألمانية بأكملها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين ، اللتين كانتا في السابق أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي ، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022 ، ورد الغرب بفرض عقوبات.

وقالت الوزارة "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين ، قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا ، وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".

 

وأضافت أن السفير الألماني في موسكو أخطر بهذه الخطوات في الخامس من أبريل.

روسيا المانيا دبلوماسي الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

عصفت بالدولار.. روسيا تؤكد استمرار الدفع بالروبل مقابل النفط

الموت راحة وهريحكم منى.. آخر رسالة لشاب مات غريقا في بنها

موضوعات متعلقة

السودان يهدد: المجال الجوي مغلق لـ 30 أبريل والقوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق

كارثة وشيكة.. الأمم المتحدة: 600 ألف طفل سوداني مهددون في الحرب الحالية

كم أضاف مليارديرات روسيا لثرواتهم العام الماضي؟ أرقام صادمة

بيان عاجل من الخارجية المصرية حول وضع الجالية المصرية في السودان

فضيحة عالمية.. اكتشاف تسريبات عسكرية جديدة منذ عام والبنتاجون آخر من يعلم

فرنانديز يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأرجنتين في انتخابات أكتوبر المقبل

رصاص معدني مغلف بالمطاط وقنابل صوت.. مواجهات عنيفة مع الاحتلال بالقدس

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يظهر من جديد.. ماذا تعرف عن متحور أركتوروس يتفشى بالهند؟

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

تولي الدكتورة داليا مصطفى منصب مستشار رئيسة وزراء مقاطعة كندية

شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع جلالة ملك البحرين

متبقيات المبيدات: استقبال وفحص أكثر من 1500 عينة خلال إجازة عيد الفطر

تركيا تعلن القضاء على 3 عناصر من حزب بي بي كي الكردستاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بسمتي بالسمك| بمذاق لا يقاوم

أبراج تعشق الرياضة ولا يمكن الاستغناء عنها.. هل أنت منهم

مخدرات داخل مشروبات غازية تتسبب في مأساة لطلاب في أمريكا.. تفاصيل

منى زكي خلته تريند.. لن تصدق هذه المعلومات عن جمبري الفراولة

فيديو

بركان تحت البحر المتوسط يستعد للانفجار.. كارثة تنتظر أوروبا والشرق الأوسط

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا.. ماذا يحدث؟

يساعد على إنقاص الوزن.. فوائد تناول الشاي باللبن في العيد

مخالفة صارخة.. مفاجأة تقلب الموازين في عقوبة كهربا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ