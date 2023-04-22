منخفض جوي.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا|فيديو

يهتم المواطن المصري، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر.

كتل هوائية شمالية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا ، وهي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها ، فضلا عن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، مما يسبب الشعور بانخفاض الطقس ، والأجواء الربيعية خلال فترة النهار ، بالقاهرة الكبرى ، وتكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية .

وتابعت " غانم " ، في تصريحات تليفزيونية، أن الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال الصعيد ، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في الطقس مع قدوم ساعات الليل ، وغياب أشعة الشمس ، وفارق الطقس بين النهار والليل يصل لـ 12 درجة مئوية .

وأشارت " غانم " ، إلى أن ظاهرة الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرا في حالة الطقس ، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر على الطرق السريعة والمكشوفة .

وأوضحت ، أن هناك بعض المناطق الجنوبية التي ستتأثر بفرص لسقوط الأمطار الأيام المقبلة ، خاصة جنوب سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وجنوب الصعيد ، وتكون خفيفة .

حالة الطقس اليوم

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم السبت ثانى أيام عيد الفطر 22 أبريل 2023، حيث تستمر سيطرة الكتلة الشمالية الباردة على الأجواء ليسود طقس معتدل نهارا ً مائل للبرودة ليلاً وظهور الشبورة المائية صباحاَ ونشاط متقطع لهبات الرياح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت ‏طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفع على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على اغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

كفر الشيخ 25 15

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 23 12

شرم الشيخ 31 20

الاسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 15

السلوم 23 12

أسيوط 32 17

سوهاج 33 19

قنا 35 20

الأقصر 36 21

أسوان 39 22