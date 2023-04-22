عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا|فيديو

الأرصاد
الأرصاد

يهتم المواطن المصري، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر.

 

أمطار رعدية .. تحذير عاجل من الأرصاد العراقية من طقس هذا الأسبوع

بفارق 12 درجة مئوية | الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأيام المقبلة .. فيديو

كتل هوائية شمالية 

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد  الجوية ، إن البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا ، وهي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها ، فضلا عن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، مما يسبب الشعور بانخفاض الطقس ، والأجواء الربيعية خلال فترة النهار ، بالقاهرة الكبرى ، وتكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية .

وتابعت " غانم " ، في تصريحات تليفزيونية، أن الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال الصعيد ، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في الطقس مع قدوم ساعات الليل ، وغياب أشعة الشمس ، وفارق الطقس بين النهار والليل يصل لـ 12 درجة مئوية . 

وأشارت " غانم " ، إلى أن ظاهرة الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرا في حالة الطقس ، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر على الطرق السريعة والمكشوفة .

وأوضحت ، أن هناك بعض المناطق الجنوبية التي ستتأثر بفرص لسقوط الأمطار الأيام المقبلة ، خاصة جنوب سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وجنوب الصعيد ، وتكون خفيفة .

حالة الطقس اليوم 

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم السبت ثانى أيام عيد الفطر  22 أبريل 2023،  حيث تستمر سيطرة الكتلة الشمالية الباردة على الأجواء ليسود طقس معتدل نهارا ً مائل للبرودة ليلاً وظهور الشبورة المائية صباحاَ ونشاط متقطع لهبات الرياح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت ‏طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفع على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على اغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

كفر الشيخ 25 15

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 23 12

شرم الشيخ 31 20

الاسكندرية 24 15

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 15

السلوم 23 12

أسيوط 32 17

سوهاج 33 19

قنا 35 20

الأقصر 36 21

أسوان 39 22

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس اخبار التوك شو درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي يحذر العالم من خطر كارثة عالمية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

ترشيحاتنا

التشكيل الأقرب للأهلي أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

أعرف بوتين وزيلينسكي.. ترامب يعلن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

شاهد .. فرحة المفرج عنهم بعفو رئاسى عقب لقاء ذويهم فى العيد

بسبب "الاجتماع المجنون".. ترامب يقع في مأزق كبير

سلاح صيني فتاك يتفوق على قدرات روسيا ويرعب أمريكا  .. ماهي تفاصيله؟

كيفية صيام الست من شوال متتابعة أم متفرقة .. أمامك 3 طرق صحيحة شرعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوى.. كلب بري يختبئ في الصورة العشبية.. هل رأيته

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

طريقة عمل أرز بسمتي بالسمك| بمذاق لا يقاوم

أبراج تعشق الرياضة ولا يمكن الاستغناء عنها.. هل أنت منهم

فيديو

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

كواليس مثيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء.. كولر يحذر الشناوي واستبعاد 4 لاعبين

بركان تحت البحر المتوسط يستعد للانفجار.. كارثة تنتظر أوروبا والشرق الأوسط

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ