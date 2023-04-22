ميناء دمياط يستقبل سفينة من برمودا تحمل 60 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرت 3 أخرى ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( GASLOG HONG KONG ) والتى ترفع علم برمودا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60000 طن من الغاز المسال .

وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامى لهيئة الميناء، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12627 طن تشمل : 9887 طن قمح و 1300 طن زيت طعام و 1440 طن مولاس .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1143 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173997 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 189 شاحنة .