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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة من برمودا تحمل 60 ألف طن غاز مسال

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرت 3 أخرى ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال  ( GASLOG  HONG KONG ) والتى ترفع علم برمودا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60000 طن من الغاز المسال .
وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامى لهيئة الميناء، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12627 طن تشمل :   9887 طن قمح و 1300 طن زيت طعام و 1440 طن مولاس .
 

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1143 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173997 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 189 شاحنة .

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