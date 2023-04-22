حديقة الحيوان تستقبل 103 آلاف زائر في ثاني أيام عيد الفطر|تفاصيل

كشفت حديقة الحيوان بالجيزة عن عدد الزائرين فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث وصل عدد الزوار إلي 103 الف زائر لحديقة الحيوان ثاني ايام عيد الفطر، بالاضافة إلى 60 ألف امس اول يوم وبهذا يبلغ اجمالي زائري الحديقة 163 الف زائر خلال يومين.

وجه د. محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان الشكر لكل العاملين بالحديقة وأجهزة الشرطة بالجيزة الذين يبذلون اقصى جهدهم لراحة المواطنين وتوفير كافة الوسائل للاستماع باجازة العيد مشيرًا الى ان تذكرة دخول الحديقة ب 5 جنيهات والاطفال مجانا.

أوضح رجائي أنه فتحت حديقة حيوان الجيزة امس الجمعة أبوابها الـ ٩ منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن عدد الزائرين تجاوز الـ ٢٠ ألف خلال ثلاث ساعات .

وأكد محمد رجائي أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازتهم.

تواصل حديقة حيوان الجيزة استقبال زوارها فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك.