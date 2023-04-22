بإجمالي 136 رحلة .. تعرف على مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية للانفاق انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي LRT الخفيف خلال أيام عيد الفط بإجمالي 136 رحلة يومية و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادليه وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.



وفيما يلي مواعيد جدول التشغيل للقطارالكهربائي:

محطة عدلي منصور

اول رحلة الساعة ٦ صباحا

اخر رحلة الساعة ١٠ ونص مساءا

محطة الفنون والثقافة

اول رحلة الساعة ٦ و ٢٣ دقيقة صباحا

واخر رحلة الساعة ٩ و ٢٣ دقيقة مساءا

محطة العبور الجديدة(المعرفة )

اول رحلة الساعة ٧ و ٩ دقائق صباحا

اخر رحلة الساعة ٢١ و ٢٦ دقيقة مساءا

محطة بدر

اول رحلة الساعة ٥ و ٥٠ دقيقة صباحا

اخر رحلة الساعة ١٠ مساءا