ريال مدريد ينتصر على سيلتا فيجو بثنائية في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح ماركو أسينسيو التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 42، أعقبه إيدير ميليتاو بالهدف الثاني فب الدقيقة 58، مؤمنًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط مؤقتًا عن برشلونة صاحب الصدارة.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما