تصوير جوي لاعمال تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر.. شاهد

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح.

ومن المفترض أن تكون هذه المحطة بداية ونهاية قطارات خط الصعيد، وتم بناؤها على الطراز الفرعونى، وبها مول تجارى وجراجات وورش لصيانة وغسيل القطارات بالإضافة إلى أنها تضم هرم زجاجى ومسلات فرعونية.

يذكر أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.

https://fb.watch/k46t6OhYOf/?mibextid=Nif5oz