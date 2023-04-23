تجمد الدماغ.. تحذير من تناول الماء المثلج في الصيف

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الماء البارد خلال فصل الصيف، من أجل إعطاء راحة فورية، والمساعدة في التغلب على الحرارة، والبقاء رطباً في الصيف، كما يستهلك الأشخاص المشروبات السائلة، إلى جانب الماء العادي.

فى إطار هذا نصح الكثير من الخبراء بضرورة شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء للبقاء بصحة جيدة، ومع ذلك، فإن شرب الماء بدرجة حرارة مناسبة مهم أيضًا لأنه يؤثر سلبًا على صحتك.

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أضرار تناول الماء البارد من الثلاجة .

وقال بدران لـ صدى البلد إن الماء البارد يقبض المعدة ، مما يجعل من الصعب هضم الطعام بعد الوجبات، أجسامنا يجب أن تحافظ على درجة حرارتها الداخلية عند 37 درجة مئوية، موضحا أن شرب الماء البارد قد يسبب انكماش الأمعاء ويجمد الطعام، ويسبب الإمساك .

وأشار إلى أن العصب الحائر يتوسط في خفض معدل ضربات القلب. الماء البارد يخفض معدل ضربات القلب فهو ينشط العصب الحائر، مما يتسبب في البطء الشديد لدقات القلب، وهبوط في الدورة الدموية وإغماء، قد يهدد الحياة.

وأكد بدران أن الصداع الناجم عن شرب الماء البارد شائع ، ويكثر مع الصداع النصفي النشط، كما أن الاستهلاك المفرط للماء المثلج أو الآيس كريم يبرد الحلق، ويمكن أن يسبب ذلك الصداع ومشاكل في الجيوب الأنفية أيضًا.

ولفت إلى أن الآيس كريم يسبب تجمد الدماغ. يُعرف تجميد الدماغ أيضًا باسم صداع الآيس كريم ، وصداع البرد أو التحفيز البارد. يحدث تجمد الدماغ عندما يلمس شيء شديد البرودة سقف الفم.

يحدث هذا عادةً عندما يكون الطقس شديد الحرارة، ويشرب الفرد سائلًا باردًا بسرعة. إنه صداع قصير المدى يرتبط عادةً بالاستهلاك السريع للآيس كريم أو المشروبات المثلجة أو المشروبات شديدة البرودة، و تبريد الشعيرات الدموية في الجيوب الأنفية بمحفز بارد .الإحساس ليس خطيرًا ، لكنه قد يكون مزعجًا للغاية.

وتشمل علاجات تجميد الدماغ شرب بعض الماء الدافئ، ودفع اللسان إلى سقف الفم مما يساعد على تدفئة هذه المنطقة ،و تغطية الفم والأنف باليدين والتنفس بسرعة لزيادة تدفق الهواء الدافئ إلى الفم . الوقاية تشمل تقليل منبهات البرد على الحلق، مما يعني تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام أو الشراب البارد.

وأضاف أن شرب الماء المثلج يمكن أن يسبب حساسية الأسنان، ويقلل مناعة الفم والحلق. قد يؤدي شرب الماء البارد المصاب بالربو إلى حدوث تشنج قصبي ، وهو انقباض مفاجئ لعضلات جدران القصيبات مسبباً ضيق في الصدر ، مما يسبب صعوبة في التنفس.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الماء البارد قد يفاقم مشاكل ارتداد الحمض المعدى وعسر الهضم.

يزيد شرب الماء البارد من انقباض الصمام الموجود بين المريء والمعدة ، مما يزيد من الإحساس بحرقة المعدة والحموضة.

يسبب الارتجاع عادة برمجة خلايا الجهاز المناعى وزيادة خلايا الحساسية مما يسبب ضيق الشعب الهوائية وبالتالى الربو، والكحة المزمنة، إضافة الى حرقان وألم في أسفل الصدر بعد الوجبات خاصة الدسمة، وصعوبة في البلع، ورائحة فم كريهة، والقيء المتكرر خاصة فى الأطفال، كما يصعب حرق الدهون المختزنة في الجسم ، ويؤخر برامج فقدان الوزن الزائد .