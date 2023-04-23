اختيار مصر ضمن 5 دول أفريقية لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة، بـ12 محافظة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم اختيار مصر لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة ضمن 5 دول بقارة أفريقيا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء الزيارات الميدانية دوريًا لتقييم ومتابعة تنفيذ تلك المعايير بالمدارس المختارة، والتي تهدف إلى جعل المدرسة مكانًا يحسن من صحة الأطفال، ويحد من الممارسات الصحية الضارة، مع متابعة الفحوصات الطبية والتطعيمات والتغذية السليمة للطلاب، ومراقبة اشتراطات الأغذية بالمثقف المدرسي، فضلاً عن حث الطلاب على إتباع نظم الحياة الصحية السليمة، وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضح الدكتور وائل عبدالرزق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه تم اختيار الـ 36 مدرسة لتطبيق تلك المعايير بـ12 محافظة، وهي (قنا، سوهاج، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، القليوبية) بواقع 3 مدارس في كل محافظة.

الصحة : تدريب مسئولي السن المدرسي

ولفت الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى تدريب مسئولي السن المدرسي، ومسئولي التربية البيئية والسكانية على مستوى المديريات، والإدارات الصحية، والتعليمية، بالإضافة إلى الوحدات الصحية، على المعايير العالمية للمدارس المعززة للصحة والسياسات التنفيذية وأدلة العمل، كما تم تدريب 128 من مسئولي السن المدرسي (أطباء وممرضين) على تنفيذ المعايير بالمدارس المختارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.