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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن التأمين الصحي الشامل...

صحة أسوان: تطوير 11 مستشفى و112 مركزا طبيا بتكلفة 12 مليار جنيه

مستشفى حورس بإدفو
مستشفى حورس بإدفو

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه من أجل توفير الخدمة الصحية المتكاملة بجودة عالية لأكثر من 1.6 مليون نسمة، تم التشغيل التجريبى للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية، خاصة أن هذه الصروح تحولت إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه يوجد تنسيق متواصل مع وزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار للإسراع بالأعمال الإنشائية المتبقية، مع أعمال التجهيزات الطبية لتصبح 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة.

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وأوضح الدكتور إيهاب حنفى بأنه تم تشغيل مستشفى الرمد بطاقة 12 سريراً، بجانب 13 عيادة خارجية، ومستشفى المسلة للحميات بطاقة 102 سريراً، و4 عيادات خارجية، بجانب تجهيز مستشفى حورس بإدفو، والتى تضم 3 مبانى بها 170 سرير فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات.

وأضاف إيهاب حنفى أنه يتوازى ذلك مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من مستشفى كوم أمبو المركزى، ليعقبها استكمال أعمال تطوير المبنى القديم لتصل طاقة المستشفى إلى 180 سريراً فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية، بالإضافة إلى مستشفى دراو المركزى بطاقة 137 سرير، و 13 عيادة خارجية.

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وكذا مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة والعناية المركزة، بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين، وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى، وكذا 2 غرفة عمليات ، فضلاً عن نهو أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والتطوير لـ 90 وحدة صحية ومركز طب أسرة.

هذا وكان قد حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإدخال الفرحة والبهجة على الأطفال من ذوى الهمم والأيتام والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توزيع هدايا ومعايدات عيد الفطر المبارك، وأيضاً الألعاب الترفيهية ، بجانب قيامه بتسليم قسائم مالية للسيدات الغارمات اللاتى تعرضن لصدور أحكام قضائية بالحبس بعد حصولهم على قروض من جمعيات وأفراد ومؤسسات خيرية ، لعدم قدرتهن على السداد ، وخاصة أنهن لا يخضعن لمنظومة التسديد للغارمات التى تشترط أن تكون البنوك هى جهة الإقراض . 

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