توريد 1462 طنا من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا توريد 1462 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى صباح اليوم الاحد.

بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه تم توريد 1462 طن و235 من محصول القمح، منها 1189 طن و 664 بصوامع الشركة القابضة، 272 طن و571 بقطاع المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، ان إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.