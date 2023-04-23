أحد ضحايا حادث ليبيا.. بعد غياب 13 عاما والدته استقبلت النعش بالزغاريد

حامد إبراهيم عبد العزيز آخر ضحايا دهس سيارة لـ 7 شباب بمدينة بنغازي الليبية قبل 13 عاما قرر حامد ترك قريته الصغيرة منشأة خشبة بمركز القوصية بأسيوط والسفر للعمل مع أبناء عمومته بدولة ليبيا وظل مقيم مع أبناء عمومته يأكلون في طبق واحد يبيتون في سكن واحد ويرسل المال إلى شقيقه الأكبر للإنفاق على والدتهم حتى صباح يوم وقفة عيد الفطر المبارك خرج مع أبناء عمومته للعمل فدهستهم سيارة توفي 5 من أبناء عمومته وظل " حامد " في غيبوبة وهو يصرخ بأسماء أبناء عمومته وقام أقاربهم بنقل الجثاميين من ليبيا إلى مسقط رأسهم لدفنهم ونقل حامد إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج ولكن لم يتحمل الفراق فلحق بهم وتوفي ودفن بعدهم بـ 12 ساعة .



قال أحمد إبراهيم عبد العزيز ، شقيق " حامد " أحد ضحايا حادث دهس سيارة بمدينة بنغازي الليبية ، أن شقيقي يعمل في ليبيا منذ 13 عاما ولم يأتي خلال هذه الفترة إلى القرية لرؤية أمه وخلال هذه الفترة كان يعمل مع شقيقي الأصغر ويرسل المال لكي ينفق على والدتنا ولم يكن .



وأضاف : إحنا 5 أشقاء وكان " حامد " أطيب القلب منا جميعا بارا بوالديه وأخر مره تحدثت معه خلال شهر رمضان وطلبت منه العودة وقلت له " نفسي أنت اللي تقف في جنازتي " فرد عليه قائلا " أنت اللي هتقف في جنازتي " وتماسكت حتى لا ابكي وهو يتحدث معي خاصة وإنني كنت معتبره ابني مش أخي

وقال الحاج لملوم مفتاح والد أحد الضحايا وعم " حامد " عندما قالوا لوالدة حامد أن ابنها مات أطلقت الزغاريد رغم إنها لم ترى نجلها منذ 13 عاما وطلبت النساء بعدم الصراخ والعويل عليه من شدة الصدمة .



وأضاف سليمان حسين إبراهيم شاهد عيان أن حامد دخل في غيبوبة وظل يصرخ بأسماء أبناء عمومته طول تواجده في الإسعاف وكانت وقتها إصابته كبيرة يحتاج الى بتر في قدمه وقمنا بنقله إلى مستشفى السلوم ومنها إلى مستشفى ملوي النموذجي وذهبنا لدفن جثاميين الـ 6 شباب وعندما انتهينا من الدفن توفي حامد وقمنا بدفنه بجوارهم .



كان الأهالي بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية بأسيوط استقبلوا 7 جثاميين من أبناء القرية راحوا ضحية دهس سيارة لهم بمدينة بنغازي الليبية صباح يوم وقفة عيد الفطر المبارك وشارك الآلاف من أهالي القرية في تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

https://fb.watch/k58RtCXFuv/?mibextid=RUbZ1f