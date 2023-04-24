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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متشلوش الصيفي والشتوي.. الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارا وبارد ليلا

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة  للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تزيد فى فترات النهار، والشعور بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب البلاد.


وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية " الأولى "، أن خلال فترات الليل سوف تقل درجات الحرارة خاصة أن وجود النشاط النسبي للرياح خلال ساعات المساء،  يجعل الشعور بانخفاض الحرارة محسوسا بدرجة كبيرة، وزيادة الأجواء المائلة  للبرودة خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.


وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق مثل مناطق جنوب البحر الأحمر "كحلايب وشلاتين ومرسي علم" ووجود فرص أمطار خفيفة وتصل إلى رعدية أحيانا.

أصطحاب الجواكت فى فترات الليل

وأختتمت منار غانم عضو المجلس الإعلامي بالأرصاد، بعدم وجود امطار على القاهرة الكبري وتستمر هذه الأجواء إلى يوم الثلاثاء، ولكن بداية من يومي الأربعاء والخميس من المتوقع وجود أرتفاع طفيف فى درجات الحرارة ثم تنخفض مرة أخرى بداية من يوم الجمعة، ناصحة المواطنين بأصطحاب الملابس الثقيلة والجواكت فى فترات الليل، لأستمرار البرودة فى فترات الليل، وأيضا تجنب أشعة الشمس فى فترة الظهيرة، كما ان الشبورة المائية سوف تظهر بداية من الغد فى فترة الصباح الباكر وأيضا ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة.

 

 

للأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم مائلة للدفئ انخفاض الحرارة البرودة

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