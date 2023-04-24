في إياب ربع النهائي.. نفاد تذاكر مباراة الرجاء والأهلي بعد ساعات من طرحها

نفدت سريعا تذاكر مباراة الرجاء المغربي والأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقبة يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس.

وسيحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم السبت المقبل في الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

نفاد تذاكر مباراة الرجاء أمام الأهلي بعد ساعات من طرحها

وأكد موقع le360" سبورت المغربي، أن تذاكر المباراة نفدت خلال دقائق فقط بعد طرحها للبيع، مع استمرار طلب المزيد منها من طرف أنصار النادي، علما بأن أجمالي التذاكر المعروضة لهذه القمة سيكون في حدود 40 ألفا.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بملعب القاهرة أول أمس السبت بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتم تكليف عضو مجلس الإدارة محمد الغزاوي بترأس البعثة التي ستغادر للمغرب غدا الثلاثاء.