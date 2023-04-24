ثقافة الفيوم تنظم مجموعة من الأنشطة الفنية بقرية الصوافنة

يستمر فرع ثقافة الفيوم في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية بالقري المحرومة وذلك لتحقيق العدالة الثقافية بمحافظة الفيوم وذلك طبقاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في العام الماضي والتي من شأنها الوصول إلى جميع القري المحرومة من الخدمات لاسيما الخدمات الثقافية.

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقرية الصوافنة بمركز اطسا.

والجدير بالذكر أن مركز اطسا هو أحد المراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة حيث يعد مركز اطسا اكبر مراكز الفيوم من حيث المساحة وله طبيعية جغرافية خاصة.

بدأت الفاعليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها ندوة بعنوان إخطار الزواج المبكر حاضرتها ولاء محمد اخصائي تنمية بشرية كما تم عمل مجموعة من الورش الفنية منها ورشة اشغال يدويه نفذتها اسراء عبد العليم تم عمل ميداليات من الخرز وعمل اشكال مختلفة بينما نفذت سناء قناوي وأماني عبد التواب ورشة كروشية الي جانب امسية شعرية للشاعر عبد الكريم عبدالحميد وفي الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم عرضاً فنياً متميزاً بقيادة المايسترو حسن شاهين

جاء ذلك بحضور أ. شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة والمهرجانات بثقافة الفيوم ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالقرية.

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