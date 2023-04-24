روسيا تعرب عن قلقها لتزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في ناجورنوقره باغ

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الاثنين"، مجددا لكلا من أرمينيا وأذربيجان للعودة فورا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، معربة عن قلق موسكو البالغ من تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في ناجورنو قره باغ.

وذكرت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نسجل ببالغ القلق تزايد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار.. ونحث الجانبين على العودة للاتفاقيات المبرمة بينهما على الفور".

وأكد البيان أن روسيا مستعدة لإمداد أذربيجان وأرمينيا بكل المساعدات الضرورية على المستوى السياسي وعلى الأرض أيضًا من خلال مشاركة قوات حفظ السلام الروسية.

كما أوضحت الخارجية الروسية: "نتحرك من منطلق حقيقة أنه لا ينبغي أن يعاني السكان المحليون تحت أي ظرف ولا ينبغي وضع عقبات في حياتهم"، بحسب البيان.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.