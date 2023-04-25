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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيركايرو تستضيف مجموعة من منظمي الرحلات والشخصيات المؤثرة في سوق السياحة بالإمارات

ايركايرو
ايركايرو

استضافت إيركايرو وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى على متن رحلتها القادمه من دبى يوم الاثنين الموافق ٢٤ ابريل الحالى إلى مدينه شرم الشيخ وفدا يضم 35 فردا من منظمي الرحلات وممثلي الصحافة والإعلام والشخصيات المؤثرة العاملة في سوق السفر والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بالتعاون مع كبري الفنادق بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تتبناها وزارة الطيران المدنى لدعم وتعزيز الحركة السياحيه الوافدة من الخارج  التي  شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة الماضية وخاصة من دول الخليج العربي إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى حرص الوزارة  على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر بما يصب فى صالح  قطاع الطيران والدولة المصرية وبما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويدعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلي الجهود الفعالة التي تقوم بها الوزارة نحو فتح أسواق جديدة للنقل الجوي والوصول الى العديد من المدن فى جميع انحاء العالم  من خلال التكامل  بين شبكتي خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف واتخاذ حزمة من الإجراءات التي تدعم الحركة الجوية والسياحية في ضوء الخطة التنموية التي تتبناها الدوله المصريه للاستفاده من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المقاصد السياحية المصرية.

من جانبه ، أشار حسين شريف رئيس مجلس إدارة إيركايرو إلى أن الشركة بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيًا بين كل من دبي وجدة و الرياص ومدينة شرم الشيخ بأحدث طائراتها من طراز E190 في إطار التنسيق والتعاون مع عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ و علي رأسها مجموعة فنادق ريكسوس Rixos، تدعيما للحركة الجوية والسياحية ولجذب مزيد من السائحين من الدول العربية إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح أن الشركة تسعي إلى زيادة أسطولها الجوى والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية وزيادة رحلاتها والسعة المقعدية للعديد من النقاط السياحية المصرية.

جدير بالذكر أن إير كايرو بدأت أولى رحلاتها من دبي و جدة والرياض في 20 أبريل الجاري وبمعدلات تشغيل عالية تخطت الـ95% خاصة بعد التسهيلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمتعلقة بتأشيرات دخول الأجانب إلى مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تبدأ اير كايرو حملة تنشيطية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية لدفع حركة السفر والسياحة إلى مدينه شرم الشيخ، وذلك اعتبارا من شهر مايو المقبل وتزامنا مع انطلاق فعاليات معرض سوق  السفر العربى ATM 2023 بدبى.

 

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