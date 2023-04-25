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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس 2023

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت عدد من الكليات في الجامعات المصرية ، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023، كي يستعد الطلاب لمراجعة المقررات الدراسية .

 

أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم  جامعة عين شمس، أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .


وأوضح  عميد كلية العلوم  جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد  أن الدراسة سوف تعود إلي طبيعتها بعد الانتهاء من إجازة العيد مباشرة مؤكدا علي رجوع عدد ساعات المحاضرات إلي وقتها الطبيعي مع الالتزام بحضور الطلاب بالمحاضرات .

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وأشار إلي أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي حددها المجلس الأعلي للجامعات، منوها بأنه تم خلال شهر رمضان الدمج بين المحاضرات الأونلاين والمحاضرات بالكلية مع التأكد من وصول المعلومة للجميع بالشكل الأمثل .

وأشار رجاء إلي، انتظام العمل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023، وكذلك موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023 كما هو، والذي من المقرر أن يكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقاً للوائح ونظم عمل الكليات المختلفة.

وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، بالتنسيق مع الجامعات، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، سارت بصورة منتظمة وفق القواعد التي تم إقرارها، وانتهت الجامعات إعلان نتائج الامتحانات.

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، فإنّ موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، هو يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2023
كما حددت الخريطة الزمنية، مدة الترم الثاني 2023 للجامعات، حيث يبدأ في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، بالتنسيق مع الجامعات، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الفصل الدراسي ومواعيد الامتحانات.

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