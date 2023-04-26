بكامير 100 ميجابكسل.. موبايل Honor الجديد بـ 6000 جنيه

أعلنت شركة هونر Honor الصينية الرائدة عن أحدث هاتف ذكي لها في بلدها الأم الصين ، وأطلق عليه اسم Honor x50i. كما يشير الاسم ، فإن الهاتف هو خليفة Honor x40i الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يتوفر هاتف Honor x50i الآن للشراء في السوق الصينية. يبلغ سعر الطراز الأساسي الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزينية 256 جيجابايت مبلغ 203 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريبا )، بينما تبلغ تكلفة طراز التخزين بسعة 12 جيجابايت وسعة التخزين 256 جيجابايت حوالي 245 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري).

مواصفات هاتف Honor x50i

يتميز هاتف Honor X50i بشاشة نوع IPS LCD بقياس 6.73 بوصة مع فتحة ثقب في الجزء العلوي الأوسط من الشاشة. تأتي الشاشة مع دعم جودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 2388 × 1080 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، ونسبة 93.6 % من الشاشة إلى جسم الهاتف.

يعمل هاتف Honor x50i بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 6020 ، إلى جانب ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2. كما أنه يدعم ما يصل إلى 7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومجهز بمستشعر بصمة جانبي للأمان.

في قسم الكاميرا ، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف يشتمل على مستشعر كاميرا أساسي بدقة 100 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. و هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

يعمل هاتف Honor x50i الذكي بنظام التشغيل الأحدث Android 13 مع واجهة المستخدم Magic UI 6.1 الخاصة بالشركة. ويضم بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.