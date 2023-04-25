المنيا .. توريد 5661 طنا من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

واوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه تم توريد 5661 طن و554 كيلو من محصول القمح اليوم الثلاثاء، منها 77 طن و265 كيلو بالبنك الزراعي، و4402 طن و592 كيلو بصوامع الشركة القابضة، و1181 طن و697 كيلو من المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، ان إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

