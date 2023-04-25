نيابة الإسماعيلية تحيل 12 متهما في مقتل مصلي إلى الجنايات

أصدرت نيابة الإسماعيلية الكلية، قراراً بإحالة أوراق قضية مقتل شاب على يد عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 2201 لسنة 2022 جنايات كلي الإسماعيلية.

وتبدأ محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة المتهمين بعدة تهم بينها قتل المجني عليه عمدا بإطلاق أعيرة نارية عليه من سلاح خرطوش، وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والتسبب في إصابة مواطنين بالذعر خلال الواقعة.

وكان قد أصيب الشاب مصطفى وليد بطلق ناري خلال محاولة فضه لمشاجرة نشبت في شارع طنطا بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، خلال خروجه من المسجد وأداء صلاة الفجر قرب منزله.

وبحسب تحريات المباحث الجنائية فإن المجني عليه حاول إنهاء خلاف نشب بين عدد من الأشخاص، إلا أنه خلال تحجيزه وإبعاده أحد الأطراف، أطلق عليه شخص عيار ناري أصابه في الوجه والصدر نقل على إثره إلى المستشفى، إلا أنه توفي فور وصوله بسبب توقف القلب والرئة.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في القبض علي المتهمين بعد تحديد هويتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة “فرد خرطوش”.