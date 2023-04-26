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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع اليوم كلية الهندسة جامعة حلوان تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .


وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

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ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب إدارة رعاية الشباب بالكلية حتى نهاية الفصل الدراسي  الثاني. للعام ٢٠٢٣

جدير بالذكر أنه قامت الكلية حتى الآن بتنظيم زيارات لأربعة مصانع حربية بحلوان ( مصنع 9 الحربي - مصنع 99 الحربي – مصنع 999 الحربي – مصنع 360 الحربي )، حيث إن مبادرة زيارة طلاب الكلية لمصانع الإنتاج الحربي، تعمل على زيادة الانتماء لدى الطلاب وتوصيل صورة صحيحة لديهم عن الإمكانيات التصنيعية لمصر.

كلية الهندسة جامعة حلوان رحلات علمية للطلاب جامعة حلوان لمجتمع المحيط أسرة من أجل مصر المركزية أجل مصر المركزية

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