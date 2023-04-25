أسعار الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,823 شراء 2,846 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,588 شراء 2,609 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,470 شراء 2,490 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,117 شراء 2,134 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,647 شراء 1,660 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,411 شراء 1,423 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 87,791 شراء 88,502 جنيه
الجنيه الذهب بيع 19,760 شراء 19,920 جنيه
الكيلو بيع 2,822,857 شراء 2,845,714 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.