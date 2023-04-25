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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,823 شراء 2,846 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,588 شراء 2,609 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,470 شراء 2,490 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,117 شراء 2,134 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,647 شراء 1,660 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,411 شراء 1,423 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 87,791 شراء 88,502 جنيه
الجنيه الذهب بيع 19,760 شراء 19,920 جنيه
الكيلو بيع 2,822,857 شراء 2,845,714 جنيه

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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