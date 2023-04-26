نجم تونس يستفز الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

علّق خالد القربي، نجم منتخب تونس السابق، على مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء المغربي، يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

وقال “القربي” في تصريحات نقلها موقع “لو 360 سبورت” المغربي: “فريق الرجاء قدّم مباراة كبيرة في القاهرة، لكن الحظ ابتسم لفريق الأهلي”.

الأهلي ضد الرجاء

وأضاف: “فريق الرجاء كان الأفضل على جميع المستويات في مباراة الذهاب أمام الأهلي”.

واختتم: “الدعم الذي سيلقاه فريق الرجاء من قبل جماهيره الكبير سيدفع اللاعبين إلى تجاوز مباراة الذهاب وحسم بطاقة التأهل”.