نجم الأهلي يوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لـ كولر قبل مواجهة الرجاء المغربي

وجّه وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، تحذيرًا شديد اللهجة، للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي، في إطار إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وقال نجم الأهلي في تصريحات عبر أون تايم سبورت: “بشعر بالقلق، النتيجة غير مطمئنة والمباراة صعبة جدًا، المباراة عايز تفكير كبير جدًا أما ضغطنا بطول الملعب أول ربع ساعة مكناش أحسن حاجة”.

وتابع: “والكورة معايا بردو خطر، لأنه لما ضغط عليا راح بأكثر من كورة انفراد، تفكير مستر كولر مع سامي قمصان أزاي هيلعبوا المباراة دي سواء الأهلي هيلعب كورة عالية أو يبدأ من تحت، كدا خطر وكدا خطر”.

الأهلي ضد الرجاء

وأضاف: “من وجهة نظري نشيل الكورة على رأس الحربة ونلعب ضغط قوي، وبطالب لاعبي الأهلي نضعط قوي ولما الكورة تبقى معانا نلعب على الاستحواذ”.

واختتم: “كولر مش هيغير الـ 4-3-3، ولابد من تواجد مروان عطية وحمدي فتحي من بداية المباراة؛ لأنهم من أحسن لاعبي الأهلي في الوقت الحالي”.