السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

زار جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب المتحف المصري الكبير، بصحبة عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار، للتعرف إلى أبرز تطورات تم إنجازها في المتحف.

مجدي يعقوب في المتحف المصري الكبير

يذكر أن قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار فى تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، إن مصر لديها أعظم مرممي الآثار وهم يتمتعون بأعلى مستوى عالميا، حيث نجحنا في ترميم مجموعة توت عنخ آمون، إضافةً إلي 56 ألف قطعة أثرية بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح “زيدان”، أنه تم الانتهاء بنسبة تقارب 100% من أعمال ترميم قطع الآثار الخاصة بتوت عنخ آمون وما تبقي أجزاء صغيرة موجودة فى المتحف المصري بالتحرير ليشاهدها الزوار، وقبل الافتتاح الخاص بالمتحف الكبير ستنقل بعناية فائقة للغاية.

نقل المسلة المعلقة

وأوضح “زيدان”، أنه تم نقل المسلة المعلقة الخاصة بالملك رمسيس جاءت من صان الحجر بالشرقية فى 3 اجزاء وبعض القطع الصغيرة، وعقب وصولها الى المتحف المصري الكبير تمت معاينتها ، والكشف عن خرطوش الملك وهو ما فاجأنا جميعا ، ليتم عقبها التفكير في عمل معماري هندسي خاص بخرطوش الملك رمسيس، لتوضع المسلة على اربعة اعمدة، موضحا أنها محفورة باسم مصر.

وأضاف أن عملية ترميم مسلة الملك رمسيس تمت عبر التوثيق و الفحص العلمي والتوثيق بالليزر سكان والفتوجرافي والفيديو والماجنتيك ، ثم التنضيف الميكانيكي و الكميائي ، للمسلة و الاجزاء المفصولة وتم تجميعها بمواد خاصة وذلك بالتعاون بين مرممي المتحف المصري الكبير و المجلس الآعلى للآثار .

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