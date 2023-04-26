عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

مجدي يعقوب في المتحف
مجدي يعقوب في المتحف المصري الكبير

زار جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب المتحف المصري الكبير، بصحبة عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار، للتعرف إلى أبرز تطورات تم إنجازها في المتحف.

مجدي يعقوب في المتحف المصري الكبير 

يذكر أن قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار فى تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، إن مصر لديها أعظم مرممي الآثار وهم يتمتعون بأعلى مستوى عالميا، حيث نجحنا في ترميم مجموعة توت عنخ آمون، إضافةً إلي 56 ألف قطعة أثرية بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح “زيدان”، أنه تم الانتهاء بنسبة تقارب 100% من أعمال ترميم قطع الآثار الخاصة بتوت عنخ آمون وما تبقي أجزاء صغيرة موجودة فى المتحف المصري بالتحرير ليشاهدها الزوار، وقبل الافتتاح الخاص بالمتحف الكبير ستنقل بعناية فائقة للغاية.

نقل المسلة المعلقة 

وأوضح “زيدان”، أنه تم نقل المسلة المعلقة الخاصة بالملك رمسيس جاءت من صان الحجر بالشرقية فى 3 اجزاء وبعض القطع الصغيرة، وعقب وصولها الى المتحف المصري الكبير تمت معاينتها ، والكشف عن خرطوش الملك وهو ما فاجأنا جميعا ، ليتم عقبها التفكير في عمل معماري هندسي خاص بخرطوش الملك رمسيس، لتوضع المسلة على اربعة اعمدة، موضحا أنها محفورة باسم مصر.

وأضاف أن عملية ترميم مسلة الملك رمسيس تمت عبر التوثيق و الفحص العلمي والتوثيق بالليزر سكان والفتوجرافي والفيديو والماجنتيك ، ثم التنضيف الميكانيكي و الكميائي ، للمسلة و الاجزاء المفصولة وتم تجميعها بمواد خاصة وذلك بالتعاون بين مرممي المتحف المصري الكبير و المجلس الآعلى للآثار .

FB_IMG_1682525269001
FB_IMG_1682525269001
FB_IMG_1682525271273
FB_IMG_1682525271273
FB_IMG_1682525266899
FB_IMG_1682525266899
الدكتور مجدى يعقوب المتحف المصري الكبير المتحف المصري مجدي يعقوب جراح القلب العالمي الدكتور مجدى يعقوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

مع عودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موعد إجازة عيد العمال رسميًا.. وهل يتم ترحيلها للخميس؟

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

بعد صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيلها..رئيس الوزراء يناقش رؤية "المقاولون العرب" للعمل

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

منظور إنساني.. بسام راضي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ رغم الأزمات العالمية

حيلة غير متوقعة تحمى من انخفاض الضغط

النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف..طريقة عمل كب كيك سهل

سر مرعب لمطعم مشهور .. يقلى البرجر بزيت لم يتغير منذ 100 عام

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. القصة الكاملة

فيديو

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ