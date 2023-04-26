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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوجستي: قدمنا مباراة كبيرة أمام فيروفيارو.. وأشكر الجماهير على المؤازرة

أوجستي: قدمنا مباراة
أوجستي: قدمنا مباراة كبيرة أمام فيروفيارو.. وأشكر الجماهير

قال أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي،إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام  فيروفيارو الموزمبيقي في مستهل مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية للأندية «bal»، مؤكدًا أنه منافس مميز، ولكن خبرات «رجال سلة الاهلي» حسمت المباراة.

أضاف أوجستي: استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل عدد كبير من النقاط، حتى حصلنا على المطلوب بتحقيق الفوز في أولى المباريات في بطولة BAL، وهذا أمر جيد.

واستكمل: سوف نغلق صفحة مباراة اليوم سريعًا، وهناك برنامج استشفائي للاعبين المشاركين في المباراة، من أجل تجهيز الجميع والإعداد للمباراة القادمة في البطولة.

واختتم أوجستي تصريحاته: أشكر الجماهير التي تواجدت لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم، ونأمل في الحضور المستمر في المباريات القادمة في البطولة.

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