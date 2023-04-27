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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: موسكو ترحب بأي شيء يساعد في إنهاء الصراع

صدى البلد

   رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/ ديمتري بيسكوف التعليق على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه أشار إلى أن موسكو ترحب بأي شيء يمكن أن يساعد في إنهاء الصراع.
وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم /الخميس/- "نحن على استعداد للترحيب بأي شيء يمكن أن يساعد في إنهاء الصراع في أوكرانيا في وقت أقرب، وأيضا يساعد روسيا على تحقيق جميع أهدافها، نحن على استعداد للترحيب بذلك، أما بالنسبة لحقيقة اتصالاتهم فهي مسألة سيادية للبلدين تتعلق بشكل حصري بالحوار الثنائي بينهما"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وذكر المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط لإجراء اتصالات مع نظيره الصيني شي في المستقبل القريب.
كان شي قد أجرى أمس الأربعاء أول اتصال هاتفي له مع زيلينسكي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس الصيني استعداد بكين للمساعدة في التفاوض لإنهاء الصراع، كما أعلن عن خطط لإرسال مبعوث صيني خاص لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى من أجل مناقشة شاملة لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف المعنية.
وعلى صعيد آخر، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسي ماريا زاخاروفا، البلدان الغربية بالتخطيط للهجوم المضاد الذي قد تشنه قوات كييف على الجيش الروسي مستقبلا. 
وقالت زاخاروفا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم- إن الغرب سيفعل كل ما بوسعه ليكون الهجوم الأوكراني المضاد على الجيش الروسي ناجحا، مؤكدة أن الغرب لا يخفي وقوفه وراء التخطيط العسكري التكتيكي والاستراتيجي في هذا الشأن. 
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن الدول الغربية تطالب من خلال تصريحات ممثليها بإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بروسيا ما يثبت مشاركتهم المباشرة في النزاع الأوكراني. 
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت إقليم سومي ثماني مرات اليوم /الخميس/ مستخدمة أسلحة مختلفة.
وذكرت القيادة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - " حتى الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الروسية النار على حدود منطقة سومي ثماني مرات أخرى، واستخدمت قذائف مورتر ومدفعية وصواريخ من طائرة هليكوبتر"
وأوضح البيان:" أن القوات الروسية هاجمت في ليلة أمس منطقة سومي خمس مرات بمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك قنبلة جوية موجهة وألحقوا أضرارًا بمبنى مؤسسة تعليمية ومباني سكنية قريبة".

 

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