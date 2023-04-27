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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية البريطانية تحث مواطنيها على مغادرة السودان قبل انتهاء وقف إطلاق النار

صدى البلد

  حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أنه قد يكون من "المستحيل" إجلاء المواطنين البريطانيين من السودان بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار، وحثهم على "المغادرة على الفور".


وبحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية، حذر الوزير البريطاني الرعايا البريطانيين المحاصرين في السودان من "عدم وجود ضمان" لإخراجهم من البلد الذي يتزايد فيه العنف بعد انتهاء وقف إطلاق النار، مؤكدا أن عليهم المغادرة على الفور.


وأشار إلى أنه تم إجلاء أكثر من 530 بريطانيا بالطائرة من السودان، لكن من المقرر أن ينتهي قرار وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مساء اليوم /الخميس/، مما يعرض أي رحلات إنقاذ مستقبلية للخطر.
وقال كليفرلي إن عمليات الإجلاء أصبحت ميسرة بسبب وقف إطلاق النار، لكن من المستحيل التنبؤ بما سيحدث عندما ينتهي.


وأضاف: "لا يمكننا التكهن بما سيحدث بالضبط عندما ينتهي وقف إطلاق النار هذا، لكن ما نعرفه هو أن الأمر سيكون أكثر صعوبة، وربما مستحيلا. لذا، ما نقوله للمواطنين البريطانيين هو: إذا كنت مترددا، وإذا كنت تفكر في خياراتك، فإن نصيحتنا القوية للغاية هي المرور عبر وادي سعيدة [مهبط الطائرات] أثناء سريان وقف إطلاق النار".


وقال: "هناك طائرات، هناك طاقة استيعابية، وسوف نخرجكم. لا يمكنني تقديم تلك التأكيدات نفسها بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار".
 

وزير الخارجية البريطاني السودان

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