إنتظام الدراسة بكليات جامعة أسوان عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان على إنتظام الدراسة بكليات الجامعة حيث أنها تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي داخل القاعات والمعامل عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة .

ومن جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 كما هي دون تغيير، وستكون خلال شهر يونيوالمقبل وفقا للوائح ونظم العمل لكل كلية ، مؤكداً الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

جامعة أسوان

وقد قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت بمتابعة أعمال الصيانة داخل الجراج والذي يبلغ قوته عدد 12 اتوبيس نقل ركاب بسعة عدد 50 راكب وعدد 3 ميني باص وعدد 5 ميكروباص وموزعين علي دورتين بمعدل 18دورة يومياً ذهاباً وعودة وقد تصل الي معدل 25 دورة خلال أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنقل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال أعمال الكنترولات والمراقبة ، لحين الانتهاء من إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023.

جدير بالذكر أنه قد حددت الخريطة الزمنية مدة الترم الثاني 2023 للجامعات، حيث يبدأ في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة 16 أسبوعاً تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، بالتنسيق مع الجامعات حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الفصل الدراسي ومواعيد الامتحانات.