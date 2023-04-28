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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|حظر ارتداء البنطلون المقطع والسلاسل بلجان امتحانات الترم الثاني في المدارس.. حريق هائل بـ هندسة حلوان.. القومي للبحوث: مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالصيف بهذه المشروبات

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

القومي للبحوث: مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالصيف بهذه المشروبات
قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك مشروبات وأغذية صحية لتجنب حرارة الصيف، حيث أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى إلى إفراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، وزيادة العرق تؤدى إلى الشعور بالإجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات.

التعليم العالي: نعمل على تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية
استطاعت الجامعات المصرية بتحقيق تقدم كبير على مدار الفترة الماضية، في التصنيفات العالمية،  لتحقق الجامعات المصرية مكانة هامة تتمكن من خلالها جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين ، حيث إن تحقيق هذه الإنجازات ودخول التصنيفات يتم بتحقيق معايير متعدده.

حظر ارتداء البنطلون المقطع والسلاسل بلجان امتحانات الترم الثاني في المدارس
أعلنت معظم المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الترم الثاني 2023

رئيس جامعة سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح بمزرعة الكوثر بمساحة 42 فدانا
شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بدء موسم حصاد القمح بمزرعة الكوثر، يرافقه الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قرار جمهوري بتعيين أسامة حسن أبو شامة عميداً للطب البيطري بجامعة سوهاج
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج لمدة ثلاث سنوات.

باركود أعلى وأسفل البابل شيت لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات جديدة لضمان تأمين امتحانات الثانوية العامة 2023.

الدور الثالث بقى رماد | حريق هائل بـ هندسة حلوان ..شاهد
شب حريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، وتوجهت سيارات من قوات الدفاع المدني للسيطرة على النار التي تسببت في تدمير الدور الثالث من المبنى بالكامل.

رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل حريق كلية الهندسة | خاص
كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تفاصيل الحريق الذي نشب  بكلية هندسة حلوان، وأثر فزع كثير من الطلاب وأهاليهم وعن السبب الذي ادي الي إندلاع الحريق وألسنة النيران.

عميد هندسة حلوان: حريق الكلية محدود وبسيط ولم يتسبب في أي خسائر
قال الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، علي أن الحريق الذي الحريق الذي شب في الكليه كان أمس وأنه فور حدوثه سارعت الكلية وتم إبلاغ رجال الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء والاستعانة برجال المطافي للسيطرة على الحريق حتي لا يتضخم ويصيب اماكن أو مبني في الكلية.

إنشاء 100 مدرسة ألمانية.. تدريس اللغة للصف الأول الإعدادي بالمدارس الحكومية العام القادم
وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع "معهد جوته" الألمانى فى إطار مشروع "مبادرة المدارس شركاء المستقبل" والتي تم توقيعها عام 2008، حيث يعد هذا البروتوكول امتدادًا لها.

هل يتسبب حريق هندسة حلوان في تعليق الدراسة بها؟ |عميد الكلية يرد
قال الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان، إن الحريق الذي شبه في الكلية كان صغيرا وأنه فور حدوثه سارعت الكلية وتم إبلاغ رجال الحماية المدينة والدفع بسيارات الإطفاء والاستعانة برجال المطافي للسيطرة على الحريق حتي لا يتضخم ويصيب أماكن أو مبني في الكلية.

 

اخبار التعليم

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