عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينتفض ويهزم الأهلي في المباراة الأولى بنهائي كأس الطائرة

طائرة الزمالك والاهلي
طائرة الزمالك والاهلي

نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى عاشور، في الفوز على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3-2، في أول لقاءات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

واستطاع الفارس الأبيض التقدم بالشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعدل المارد الأحمر من أوضاعه ويحصد الشوطين الثاني والثالث بنتيجة "25-16، 25-23"، ثم حقق الزمالك ريمونتادا قوية بحصده للشوط الرابع بنتيجة 25-23، قبل أن يخطف الشوط الخامس بنتيجة 18-16.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي تفوقا من جانب أحمد يوسف لاعب مركز 4 بالزمالك والذي قدم أداء مميزًا خلال المواجهة التي استمرت لما يقارب الساعتين والنصف من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء غد الجمعة في ثاني لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

ويحتاج أبناء القلعة البيضاء لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقيين حيث يتوج الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 بكأس البطولة.

فيما يأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز مساء غد الجمعة قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الأحد المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الأوضاع في البلاد

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم بـ إثيوبيا

مفوضية الأمم المتحدة: أعداد السودانيين المتقدمين للجوء في تزايد مستمر

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

في أفغانستان.. بريطانيا تفرض عقوبات على قياديين بداعش

للمرة الأولى.. بايدن يعلن استخدام أداة جديدة لمعاقبة محتجزي الأمريكيين في الخارج

فعلها عمر بن الخطاب.. حكم صلاة الجنازة والإمام على جنابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المكشوف.. ياسمين الخطيب بملابس تشعل السوشيال ميديا بإيطاليا

الجماهير تُمني النفس بالعبور|ماذا يحتاج الأهلي من الرجاء في لقاء الدار البيضاء؟

أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

هتفرق معاك جدا.. 5 طرق سهلة لـ تنظيف الكبد من السموم

فيديو

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

الزمالك خارج أفضل 10 أندية في إفريقيا .. ومفاجأة في ترتيب الأهلي| تصنيف أوبتا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ