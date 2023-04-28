طعنها بأداة حادة.. عريس ينهي حياة زوجته عقب يومين من زفافهما بطنطا

تمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي عريس ارتكاب واقعة انهاء حياة عروس عقب مرور 48 ساعة علي زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية علي طريقة فيلم النوم في العسل لمعايرته بضعفه أمامها .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعي "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنـات بأداة حادة سكين .



ونظرا لما تمثله الجريمة من تعدي صارخ علي النفس البشرية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة انهاء حياة الفتاة العروس.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 48 ساعه علي زواجهما .



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب الجاني كما تم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعه لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لإستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.