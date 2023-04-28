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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار على طائرة إجلاء في المطار.. إعلان عاجل من الدفاع التركية خاص بالسودان

تركيا
تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا بالسودان دون سقوط إصابات.

 

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستسترد الأموال التي دفعتها لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "حرييت" التركية، قال فيها إنه تم تقديم الأموال مسبقاً للحصول على مقاتلات "إف 35"، لكن تركيا لم تستلم شيئا وبالتالي طلبنا استرجاع الأموال".

 

وأضاف، قائلا إن "الخروج من الصفقة دفع تركيا لتسريع الإنتاج الخاص بنا"، لافتاً إلى أن بلاده ماضية بعمليات التجارة مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات تنمو بسرعة.

 

وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.

 

وطلبت تركيا، في أكتوبر 2021، شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.

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