أحمد فهيم: صدقت دوري في جعفر العمدة بشكل كبير وبحب خالد صالح

قال الفنان أحمد فهيم إن لم يكن على علم بتقديم دور" سيد العمدة " فى مسلسل “جعفر العمدة”إلا قبل تصوير المسلسل بيومان أيام فقط، مضيفا أنه ذاكر دوره فى وقت قليل جدا، فقد حصر نفسه فى منزله فى معسكر يومي لحفظ الدور جيدا وسريعا، ولم يكن هناك وقت لحفظ الدور، ولكنه صدق الدور بشكل كبير، وإن هذا التصديق أهم من حفظ الدور، وهذا ما جعله ينجح نحاجا كبيرا.

وأكد "فهيم" خلال مداخله هاتفيه ببرنامج" 8 الصبح" المذاع على فضائية “الدي ام سي”، أنه محبا للتعامل مع الجمهور فى الشارع وأنه رأى صدى حب الجمهور والناس تجاه دوره فى المسلسل، وكثير من الجمهور عندما يلتقونه فى المحلات، يري حبهم له وانبهارهم بدوره الكبير فى شخصية "سيد العمدة".

وعدد" فهيم" الكثير من المشاهد الصعبة " كمشهد حلفانه على المصحف أمام أخيه جعفر العمدة ومشهد زواج وداد من شوقي ومشهد مع الفنانة هالة صدقى والدته فى المسلسل ولحظات الانكسار الذي يبكي فيها أمام أمه" فكل هذه المشاهد حققت نجاحا ساحقا " لتصديقه الكبير" للدور وأنه دائما كان يضع نفسه مكان الشخص الذي يحدث فيه مثل هذه المواقف الصعبة فى الحقيقة.

وأضاف" فهيم" أن التوفيق الكبير وتحقيق النجاح الذي لا مثيل له فى مسلسل "جعفر العمدة" كان بفضل الله سبحانه وتعالي وتوجيهات المخرج الكبير “محمد سامي” ومساعدة الفنان "محمد رمضان".



وأختتم " أحمد فهيم " أن خاله هو الفنان الراحل "خالد صالح" وأنه أحب التمثيل وتعلمه منه، متمنيا أن يكون بمثل مهنية الفنان خالد صالح.



