تراجع الجمبري .. أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم الجمعة

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لــ "سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

أسعار الأسماك البلطى بأنواعه اليوم ..وسجل سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح ما بين 74 الي 76جنيها ، سعر سمك بلطي نمرة "2" 73 جنيه، بلغ سمك بلطى اسوانى 50 جنيه .

فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 40 الى 200 جنيه .

ووصل سعر سمك البورى 90 جنيها للكيلو الواحد ، تراوح سمك بورى 2 من 50 الى 60 جنيها للكيلو

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 70 و 100 جنيهًا، بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و50 جنيها.



بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 115جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة خليجي 70 جنيه.



تراوح سعر سمك كيلو سمك موسي من 160 الى 280 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد 30 جنيها ، سجل كيلو سمك المرجان 1 نحو 60 جنيها ،سجل كيلو سمك المرجان 2 نحو 48 جنيها.

بلغ سعر سمك بربون مجمد 35 جنيها،سجل بربون 1 نحو 70 جنيها، وسجل بربون 2 نحو 49 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 130 الى 270 جنيها ، كابوريا من 30 الى 140جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة

وشهدت أسعار الجمبري تراجعا بقيمة تتراوح ما بين 10 الي 30 جنيها في الكيلو الواحد



تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 380 إلى 440 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 270 الى 370 جنيها.

تراوحت أسعار الجمبري 2 مابين 160 الى 260 جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد ما بين 100 الى 250 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 ما بين 70 الى 15.جنيها.



يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ.