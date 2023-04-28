بالصور.. تظاهرات في السودان تأييدا للقوات المسلحة

أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة أن عددا من المواطنين قاموا بتظاهرات في البلاد تأييدا للقوات المسلحة السودانية.

وقال الجيش السوداني :"مواطنو "كادوقلي" يحملون على أعناقهم قائد الفرقة (١٤ ) مشاة اللواء الركن فيصل مختار ، أثناء تظاهرة شعبية مؤيدة للقوات المسلحة" .

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، من صد هجوم قامت به ميليشيا الدعم السريع على القوات الجوية.

وجاء في البيان :"تمكنت قواتنا من صد وتدميرهجوم المتمردين على قوات الدفاع الجوي بجبل أولياء، وتم تدمير ٩ عربات قتالية واستلام إثنين رشاش مضاد للطائرات وأسلحة ومعدات مختلفة، وهربت فلول المتمردين مخلفين وراءهم عددا كبيرا من القتلى والمصابين، الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار".