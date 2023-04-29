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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 29 أبريل 2023.. مكافآت كبيرة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 29 أبريل 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 29 أبريل 2023

 اليوم هو يومك، كل ما كان يثقل كاهل قلبك وروحك وعقلك سوف يتغير ببطء ويكشف عن طريق أكثر إشراقًا أمامك، لكن هذا لا يعني أن كل شيء سيكون سهلاً ، لذا حافظ على شجاعتك وشغفك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

لقد كنت تعمل بجد مؤخرًا والآن  سيبدأ عملك الجاد وصبرك يؤتي ثماره، ركز على البقاء على اتصال بأهدافك المهنية ، وتحلى بموقف إيجابي وكن متواضعًا عند تلقي أي تقدير وستأتي المكافآت بأشكال متعددة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

من الناحية الصحية ، هذا هو الوقت المناسب لبناء نظام تمارين يجعل جسمك يشعر بالقوة، خُذْ وحدد أهدافًا جسدية تُشجعك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

لقد كان الحب والعاطفة بعيدًا عن متناولك مؤخرًا، هذه ليست النهاية بالرغم من ذلك، كل ما تحتاجه هو القليل من الصبر والتفهم ليكون الكون في صفك، ابق مخلصًا وبنية واضحة وسترى قريبًا جميع الإجابات والإمكانيات المتاحة لك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ستأتي فرص زيادة تدفق الأموال والدخل قريبًا ، حتى ذلك الحين ، كن حذرًا واستخدم أموالك فقط عند الضرورة القصوى، استخدم مهاراتك في حل المشكلات وإدارة الأموال لتوجيهك حتى تنتهي العاصفة.

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